Documentaire

Les grands projets de rénovation de l’habitat ou de construction virent parfois au cauchemar. Entre les chantiers qui n’en finissent plus, les promoteurs véreux ou les mauvaises surprises au détour d’un simple coup de peinture, l’aventure vire parfois au cauchemar. Le bricolage et les chantiers à domicile ne s’improvisent pas. Pour éviter tous les désagréments possibles, mieux vaut s’informer et suivre quelques. Focus sur l’histoire de Valérie et Julien, un jeune couple qui réside près de Tours. Pour réaliser leur rêve, une grande maison entourée de chevaux, ils se sont lancé un défi colossal : retaper une vieille ferme de 300m², seuls. Mais huit mois plus tard, ils sont dans les travaux jusqu’au cou. Dans le nord de la France, Bastien, lui, a misé toutes ses économies dans ce qu’il pensait être l’affaire du siècle.