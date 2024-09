Article

L’hivernage de votre piscine est une étape cruciale pour assurer sa longévité, éviter des réparations coûteuses et garantir une remise en service sans souci au printemps. Un bon hivernage protège non seulement la structure du bassin, mais aussi l’ensemble des équipements de filtration, des canalisations et du local technique contre les effets du gel.

Si cette étape est négligée ou mal réalisée, des problèmes sérieux peuvent survenir, notamment des fissures dans les parois de la piscine, des tuyaux endommagés, ou des équipements hors service.

Alors comment hiverner une piscine pour prévenir ces désagréments ?

Les différents types d’hivernage

1. Hivernage actif

L’hivernage actif consiste à maintenir la piscine en état de fonctionnement durant l’hiver, mais avec une réduction significative des cycles de filtration et des traitements chimiques. En d’autres termes, l’eau continue de circuler, mais à un rythme beaucoup plus lent qu’en période estivale.

Cette méthode est recommandée principalement dans les régions où les températures hivernales ne descendent pas en dessous de 0°C de manière prolongée, car elle repose sur le principe que l’eau en mouvement ne gèle pas. En effet, tant que la pompe fonctionne et que l’eau circule, le risque de formation de glace dans les tuyaux est limité, ce qui protège la structure et les équipements.

Avantages

L’un des principaux avantages de l’hivernage actif est que la piscine est prête à être utilisée presque immédiatement à la fin de l’hiver. Il n’est pas nécessaire de procéder à une remise en route complexe ou coûteuse, car l’eau reste propre et les équipements fonctionnels tout au long de la période froide.

De plus, le maintien d’un certain mouvement de l’eau réduit considérablement les risques de prolifération d’algues, de dépôts calcaires ou de salissures importantes. Les frais d’entretien sont donc limités au printemps, ce qui peut être un avantage financier pour certains propriétaires.

Inconvénients

Cependant, l’hivernage actif présente aussi des inconvénients. Même si la filtration est réduite, elle continue à consommer de l’électricité, ce qui peut engendrer des coûts non négligeables sur plusieurs mois.

De plus, la piscine demande une surveillance régulière, car il faut s’assurer que la température de l’eau ne descende pas au point où elle pourrait geler malgré la filtration. Si un coup de froid soudain survient, vous devrez peut-être intervenir rapidement pour protéger les équipements.

Enfin, l’eau doit être traitée régulièrement avec des produits chimiques, ce qui nécessite un suivi permanent même pendant l’hiver.

2. Hivernage passif

L’hivernage passif, à l’inverse, consiste à arrêter complètement le système de filtration et à protéger la piscine pour toute la durée de l’hiver. Cette méthode est plus adaptée aux régions où les températures hivernales sont régulièrement inférieures à 0°C, car elle met l’accent sur la protection contre le gel en mettant la piscine en veille totale.

Pour un hivernage passif réussi, il est nécessaire de préparer la piscine en conséquence : vidange partielle, traitement de l’eau, mise en place de bouchons d’hivernage, et installation d’une bâche pour couvrir le bassin. Une fois ces étapes réalisées, la piscine n’aura plus besoin de surveillance régulière jusqu’au printemps.

Avantages

Le principal avantage de l’hivernage passif réside dans sa simplicité à long terme. Une fois la piscine correctement mise en sommeil, elle ne nécessite quasiment aucun entretien ou surveillance, ce qui permet aux propriétaires de l’oublier durant tout l’hiver.

En outre, cette méthode est plus économique à court terme, car elle n’implique aucune consommation d’électricité pour la filtration ni d’achat régulier de produits d’entretien.

Enfin, les risques de gel sont éliminés si toutes les précautions nécessaires ont été prises, notamment la vidange des équipements et la protection des canalisations.

Inconvénients

L’inconvénient majeur de l’hivernage passif est qu’il demande une préparation minutieuse avant l’hiver et une remise en route plus longue au printemps. En effet, il faudra probablement effectuer un grand nettoyage, rééquilibrer l’eau et vérifier les équipements qui n’ont pas été utilisés pendant plusieurs mois.

Aussi, si certaines étapes de la préparation hivernale sont mal réalisées, comme l’installation des bouchons ou la vidange insuffisante de certaines parties, cela pourrait entraîner des dégâts importants et coûteux, notamment en cas de gel sévère.

Hiverner une piscine consiste à choisir entre l’hivernage actif ou passif, en nettoyant, équilibrant l’eau, protégeant les équipements et couvrant le bassin pour éviter les dommages liés au gel.

Étapes pour un hivernage passif réussi

1. Nettoyer la piscine

La première étape avant de commencer l’hivernage est de s’assurer que votre piscine est parfaitement propre. Un bassin sale ou plein de débris organiques risque de se détériorer rapidement pendant l’hiver, car la saleté peut se décomposer, entraîner la formation d’algues et causer des dépôts indésirables.

Il est donc essentiel de passer un aspirateur de fond pour retirer toutes les impuretés et de brosser les parois afin d’éliminer toute trace de résidus. Nettoyez également les skimmers et les paniers de la pompe pour éviter l’accumulation de débris, ce qui pourrait compliquer la reprise des équipements au printemps.

2. Ajuster le pH et traiter l’eau

Une fois la piscine nettoyée, il est crucial d’équilibrer l’eau avant de l’hiverner. Un pH mal ajusté pourrait favoriser la corrosion des équipements ou la prolifération d’algues pendant l’hiver. Assurez-vous que le pH se situe entre 7,0 et 7,4, ce qui est idéal pour limiter les risques de dépôts calcaires ou de formation de tartre.

Ensuite, effectuez un traitement choc pour désinfecter l’eau en profondeur et éliminer les micro-organismes.

Enfin, l’ajout d’un produit d’hivernage est recommandé pour maintenir la qualité de l’eau tout au long de la période d’inactivité. Ce produit spécifique permet de prévenir la formation d’algues et limite les dépôts calcaires.

3. Baisser le niveau d’eau

Une fois l’eau traitée, il est important de baisser le niveau d’eau dans la piscine pour éviter que celle-ci ne gèle dans les conduites et n’endommage les systèmes de filtration.

En général, il est recommandé de réduire le niveau d’eau d’environ 10 à 15 cm en dessous des skimmers et des buses de refoulement. Cela garantit que les tuyaux et autres équipements ne seront pas exposés à l’eau stagnante, susceptible de geler et de provoquer des fissures dans les conduites.

4. Purger les équipements et mettre en place les bouchons

L’une des étapes les plus importantes dans l’hivernage passif est la purge complète des équipements. Il est impératif de vider la pompe, le filtre, et les autres éléments du système de filtration pour éviter que l’eau stagnante ne gèle et ne les endommage.

Une fois les équipements vidangés, il est conseillé de placer des bouchons d’hivernage dans les buses de refoulement et les skimmers. Ces bouchons empêchent l’eau de pénétrer dans les tuyaux et d’y geler, assurant ainsi une protection optimale contre le froid.

5. Installer les flotteurs et les gizmos

Les flotteurs d’hivernage sont des dispositifs que l’on place à la surface de l’eau pour absorber la pression causée par la formation de glace. Lorsqu’il gèle, l’eau se dilate, et sans flotteurs, cette pression pourrait fissurer les parois de la piscine.

Les gizmos, eux, se placent dans les skimmers pour absorber les effets du gel et protéger les équipements sensibles. Ces outils sont essentiels pour minimiser les risques de dommages liés au gel, surtout dans les régions où les hivers sont rigoureux.

6. Couvrir la piscine

Enfin, il est impératif de couvrir la piscine avec une bâche d’hivernage adaptée. Une bâche opaque est recommandée, car elle empêche la lumière de passer, ce qui limite la photosynthèse et donc la prolifération d’algues. Une bonne couverture protège également le bassin des débris, comme les feuilles ou la neige, et réduit ainsi le travail de nettoyage au printemps. Assurez-vous que la couverture soit solidement attachée pour éviter qu’elle ne s’envole en cas de vents forts.

Étapes pour un hivernage actif

L’hivernage actif demande moins de préparation qu’un hivernage passif, mais implique une surveillance continue tout au long de l’hiver.

1. Réduire le temps de filtration

L’une des premières étapes pour réussir un hivernage actif est de réduire progressivement le temps de filtration de la piscine. En règle générale, on recommande de filtrer environ 1 à 2 heures par jour pour chaque tranche de 10°C. Par exemple, si la température extérieure descend à 5°C, il est conseillé de faire fonctionner la pompe pendant environ 5 heures chaque jour.

Cette réduction de la filtration permet d’économiser de l’énergie tout en maintenant un minimum de circulation dans l’eau, ce qui empêche la stagnation et le gel.

2. Contrôler régulièrement l’eau

Même en hiver, il est essentiel de continuer à surveiller régulièrement la qualité de l’eau. Il est recommandé de tester le pH et les niveaux de désinfectant toutes les deux semaines afin de prévenir l’apparition d’algues ou d’autres problèmes liés à l’eau stagnante.

Si nécessaire, ajustez le pH et ajoutez des produits désinfectants pour maintenir l’eau propre. Cela vous permettra de retrouver une eau saine et propre au printemps sans avoir à réaliser un traitement choc intense.

3. Protéger contre le gel

Si vous choisissez de pratiquer l’hivernage actif dans une région où les températures peuvent descendre en dessous de zéro, il est primordial de vous équiper d’un dispositif antigel pour le système de filtration.

Ce dispositif, aussi appelé hors-gel, détecte automatiquement la température de l’eau et active la filtration lorsque celle-ci approche du point de congélation. Cette mesure préventive permet d’éviter que l’eau dans les tuyaux ne gèle et cause des dommages, tout en minimisant la consommation d’énergie.

Conseils supplémentaires

Surveiller la couverture : si vous utilisez une couverture pour protéger votre piscine pendant l’hiver, vérifiez régulièrement son état. Des accumulations de feuilles, de pluie ou de neige peuvent affaisser la bâche et la rendre moins efficace. En la maintenant propre et bien tendue, vous éviterez des désagréments au moment de la réouverture de la piscine au printemps.

: si vous utilisez une couverture pour protéger votre piscine pendant l’hiver, vérifiez régulièrement son état. Des accumulations de feuilles, de pluie ou de neige peuvent affaisser la bâche et la rendre moins efficace. En la maintenant propre et bien tendue, vous éviterez des désagréments au moment de la réouverture de la piscine au printemps. Hivernage du local technique : n’oubliez pas de protéger également les équipements situés dans le local technique. Si celui-ci n’est pas correctement isolé, il est possible que l’eau dans les tuyaux gèle. Dans ce cas, vous pourriez envisager d’installer un petit chauffage d’appoint pour éviter les dégâts, ou au minimum de bien ventiler le local afin de limiter les risques de condensation et d’humidité.

Conclusion : comment hiverner une piscine ?

Hiverner correctement sa piscine est une tâche indispensable pour éviter des complications au printemps. Que vous optiez pour un hivernage actif ou passif, il est crucial de suivre les bonnes pratiques afin de protéger votre bassin et ses équipements des rigueurs de l’hiver. Avec une bonne préparation, vous réduirez les risques de dommages liés au gel, et vous faciliterez grandement la remise en service de votre piscine au retour des beaux jours.

Prenez donc le temps de bien évaluer votre situation, en fonction de la région, de vos équipements, et de votre capacité à surveiller la piscine, avant de choisir la méthode d’hivernage qui vous conviendra le mieux.