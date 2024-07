Documentaire

Le fléau du mal-logement n’épargne pas l’Allemagne. Outre-Rhin, les exclus du marché de l’immobilier sont obligés de se rabattre sur des caravanes et des conteneurs. À Berlin-Lichtenberg, un campement a longtemps abrité près de 200 personnes avant que la mairie d’arrondissement n’ordonne son démantèlement, laissant la plupart d’entre elles dans le dénuement le plus total.

Micha, un quinquagénaire qui a vécu à la rue à plusieurs reprises, occupe depuis un an un conteneur d’à peine 15 mètres carrés et utilise des toilettes et douches communes. Malgré cette promiscuité, il se sent bien dans cet endroit qui accueille ceux qui n’entrent pas dans le moule. Tous les mois, il s’acquitte d’un loyer qui inclut les charges d’eau et d’électricité : 500 euros, soit plus de 30 euros du mètre carré ! Le Jobcenter (centre de recherche d’emploi) prend en charge ce loyer et les frais annexes. Un business lucratif pour le propriétaire du terrain qui a installé une trentaine de caravanes et 90 conteneurs.

Laura, 27 ans, travaille dans un centre d’appel. Avec son maigre salaire, impossible d’accéder au parc immobilier berlinois. Elle se demande ce qu’elle a bien pu fait de mal pour être obligée de vivre dans un conteneur. Or, les loyers à la relocation ont doublé ces dix dernières années. Et rien qu’à Berlin, il manque plus de 130 000 logements sociaux.

La crise du logement a été une véritable manne pour l’exploitant du “Trailerpark“. Il avait installé des caravanes et des conteneurs sur une parcelle destinée à un usage industriel. En novembre 2023, la mairie d’arrondissement a décidé de faire évacuer le campement illégal et insalubre. Forcés de quitter les lieux alors qu’ils ont un bail de location, Micha et de nombreux autres résidents sont amers. Qu’adviendra-t-il d’eux après l’évacuation ? Le documentaire suit quatre personnes pour qui se loger à Berlin est quasiment hors de portée.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

