Documentaire

Nuisances sonores, haies qui dépassent, fêtes interminables, stationnement sauvage…… Partout en France, des villes aux villages les plus isolés, les querelles de voisinage se multiplient. Depuis la crise, les Français passent davantage de temps chez eux, et la cohabitation devient parfois explosive.

Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux déclare être en conflit avec ses voisins : nuisances sonores, tensions autour des parties communes, non-respect des règles de copropriété ou encore problèmes de voisinage en zone rurale. Autant de situations qui, bien que souvent anodines au départ, peuvent dégénérer et transformer le quotidien en véritable cauchemar.