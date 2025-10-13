Article

L’isolation d’un bâtiment ne se résume pas à une simple question de confort : c’est un investissement durable qui influe directement sur les performances énergétiques, la valeur patrimoniale et même le bien-être quotidien de ses occupants.

Pourtant, entre les différentes techniques, les matériaux disponibles et les exigences réglementaires, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. C’est là qu’interviennent les experts en isolation, véritables alliés pour concevoir des solutions sur mesure adaptées à chaque type d’habitation et à chaque budget.

Isovea

Depuis octobre 2023, l’entreprise fondée par Adam Rotard et David Genevier s’est engagée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à améliorer le quotidien des particuliers les plus exigeants. Leur spécialité ? Des rideaux anti-bruit conçus pour répondre à une problématique croissante dans nos environnements urbains : la lutte contre les nuisances sonores, souvent responsables de fatigue, de stress et de perte de confort à domicile.

Leur produit phare, le rideau Polaris, illustre parfaitement cette ambition. Pensé comme un véritable objet de confort et de design, il associe performance acoustique et esthétique haut de gamme. Sa conception repose sur une technologie inspirée directement de l’industrie automobile, un secteur où la maîtrise du son et des vibrations est cruciale.

Résultat : une réduction du bruit pouvant atteindre jusqu’à –21 dB, une prouesse qui transforme radicalement l’expérience des habitants. À cela s’ajoutent un tissu Jacquard premium, raffiné et élégant, ainsi qu’une couche isolante et obscurcissante, offrant à la fois sérénité, intimité et protection contre la lumière.

L’objectif poursuivi par l’entreprise est limpide : fournir aux clients une solution efficace et durable contre les nuisances sonores, sans jamais sacrifier l’élégance ni le confort d’intérieur. Ces rideaux s’inscrivent ainsi dans une démarche où bien-être, qualité de vie et design avancent main dans la main, répondant aux attentes d’une clientèle moderne en quête de tranquillité et d’harmonie chez elle.