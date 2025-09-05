Nuisances sonores, droit de passage, travaux, dégâts des eaux… Alors que les Français passent plus de temps chez eux...
Lorsqu’on investit dans un plancher en bois, il est naturel de se demander combien de temps cet investissement va...
Le raccordement au tout-à-l’égout est une étape essentielle pour assurer l’évacuation des eaux usées d’un logement. Obligatoire dans de...
Lorsqu’il s’agit de choisir un revêtement de sol, le vinyle se présente souvent comme une option attrayante en raison...
L’entretien d’une piscine ne s’arrête pas aux beaux jours. Lorsque l’hiver s’installe, de nombreux propriétaires se demandent s’il est...
S’offrir un écrin de verdure quand on habite en ville, c’est aujourd’hui possible. Sur le balcon ou dans le...
Vivre dans un espace réduit peut sembler être un véritable défi, surtout lorsque les objets s’accumulent et que chaque...
Une maison pour le prix d’une baguette de pain ? La promesse parait trop belle pour être vraie !...
L’isolation thermique des fenêtres joue un rôle crucial dans le confort de l’habitat, la réduction des dépenses énergétiques et...
Déménager d’un lieu à un autre peut être une entreprise ardue, pleine de stress et de moments d’anxiété. Les...
Créer une terrasse est un projet excitant qui peut transformer un espace extérieur en une extension élégante et fonctionnelle...
Le liège est un matériau naturel, durable et renouvelable qui provient de l’écorce du chêne-liège (Quercus suber). Ces arbres...
Touché par la situation précaire de son voisin, il décide d’utiliser ses relations pour l’aider à construire une maison,...
Selon l’INSEE, le territoire français compte plus de 37 millions de logements dont 40% sont occupés par des locataires. Dans cette...
Vous avez un petit espace qui vous sert de cuisine alors que vous voulez recevoir du monde ? Il vous...
Bienvenue dans l’univers fascinant des villas les plus chères du monde ! Dans l’une des régions les plus prisées...
Château d’eau, anciennes manufactures, usines désaffectées, les lieux laissés à l’abandon sont légion en France, et ne demandent qu’à...
Sophie Ferjani vient en aide à Alexandrine et Amandine pour réaménager leur maison afin de gagner en luminosité et...
L’échange de maison pour les vacances, c’est connu ! Mais échanger sa maison définitivement, ça l’est beaucoup moins !...
Le ménage est une corvée pour tout le monde.. Cependant, il existe aujourd’hui des produits et des nouvelles méthodes...
