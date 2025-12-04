Tout le monde connaît les accessoires de plage, comme les bouées ou les matelas gonflables, mais moins de personnes s’intéressent aux meubles gonflables ! Une entreprise pour le moins originale vient de voir le jour ! So Campus s’est spécialisé dans la création de meubles gonflables adaptée aux logements étudiants, souvent étroits. Innovants, robustes, design, les meubles sont livrés par voie postale. Terminé les déménagements long et fastidieux ! Originalité est bien le maître mot des meubles gonflables qui donnent un côté insolite à la décoration intérieure ou extérieure !
Un documentaire de Sarah Saidi