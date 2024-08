Documentaire



En période de vacances, les aires de pique-nique sont très rapidement prises d’assaut. Pas facile pour une famille de trouver un espace libre pour pouvoir manger, et encore pire sur les aires d’autoroute. Guillaume et Barbara l’ont bien compris et ont créé un site internet permettant de dénicher les meilleurs spots pour satisfaire son estomac… et éviter les colères des plus jeunes.

Mais les batailles du mobilier de pique-nique ne s’arrêtent pas là.