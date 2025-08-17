Sur Internet, au téléphone, ou par courrier, nombreuses sont les entreprises qui vous proposent de réaliser des travaux d’isolation pour 1 euro symbolique. Leur promesse : réduire de 30% votre consommation en énergie. Mais parfois, pour les consommateurs, l’isolation thermique à 1 euro ne se passe pas comme prévue: arnaques, escroqueries en tous genres. Quelles sont les entreprises qui prospèrent sur ce nouveau marché ? Quels sont les pièges à éviter ?
Réalisateur : Nazari Gila, Beaurain Julie