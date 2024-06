Documentaire



À proximité de Moulins, dans l’Allier, Le Pal abrite plus de 800 animaux sauvages et propose une trentaine d’attractions. Trente soigneurs veillent au bien-être quotidien des panthères, des zèbres, des rhinocéros, des éléphants et d’autres espèces résidant sur le site. Leur tâche consiste à garantir la santé de tous les pensionnaires et à faciliter l’adaptation des nouveaux arrivants. Cette fois-ci, ils accueillent de nouveaux zèbres et supervisent l’approche entre loutres cendrées, tandis que le lion du parc, bien qu’isolé, réserve quelques moments de tension aux vétérinaires.