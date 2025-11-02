La durée de vie des abeilles varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, dont leur rôle au sein de...
Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres...
Les histoires de famille existent même chez les cachalots. Huit nouveaux petits sont nés dans cette tribu de mammifères...
Dans le paradis tropical de Fernando do Noronha, au large du Brésil, Manoela, une femelle requin citron se spécialise...
Dans la vie des cachalots, rien n’est immuable. Au cœur d’une famille, les personnalités peuvent s’opposer ou s’accorder… Des...
Les serpents sont souvent perçus comme des créatures sinueuses et furtives, capables de se déplacer rapidement et efficacement à...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et un...
La louve, incapable de chasser, est contrainte de s’en remettre à son ennemi pour trouver de quoi manger.
David Attenborough nous emmène en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la rencontre des splendides oiseaux de paradis. Symboles exotiques de la biodiversité...
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
L’ours blanc (Ursus maritimus) ou ours polaire est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. C’est, avec l’ours...
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...
Nathanaël débarque sur la côte Pacifique de la Colombie et remonte le fleuve Timbiqui avant de s’enfoncer dans la...
Le moustique Aedes albopictus, appelé communément moustique tigre, est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya...
Le capybara, souvent méconnu du grand public, est une créature fascinante qui mérite d’être explorée sous tous ses angles....
Ce petit manchot est né en captivité. Et contrairement à ses compagnons, il a une peur bleue de l’eau...
Sur une steppe montagneuse soulagée par de petites forêts de bouleaux éparses, nous voyons une vue à couper le...
