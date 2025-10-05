En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
Chassés pour leur fourrure et délogés par les éleveurs de la région, il ne reste que 10 000 pétrogales...
Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques,...
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
A la suite de l’invasion britannique de Pékin en 1860, des chiens pékinois, très prisés par la cour impériale,...
Des prédateurs aux dents tranchantes peuplent le monde sous-marin, où l’on rencontre aussi des poissons disposant d’armes redoutables pour...
Zoom sur un véritable sanctuaire naturel que la présence d’une base militaire ultra-protégée a longtemps maintenu à l’écart du monde...
Avec ses canines constamment aiguisées et pouvant peser jusqu’à cinq kilos chacune, l’hippopotame est loin d’être un adversaire inoffensif.
On recense trente espèces de langoustes dans le monde, dont cinq en Nouvelle Calédonie. La plus connue, la langouste...
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
Au cœur de la forêt tropicale de Bornéo, en Indonésie, Aurélien Brulé, alias Chanee, se consacre à la protection...
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
L’exploration du monde des caribous nous invite à découvrir l’un des animaux les plus fascinants des régions arctiques et...
Caresser un chat peut sembler un geste simple, mais il s’agit en réalité d’une interaction délicate qui nécessite une...
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Plus connu sous le nom de Patou, le chien de montagne des Pyrénées veille sur les troupeaux depuis des...
