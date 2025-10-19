Ce projet regroupait militaires et scientifiques pour éplucher les déclarations et recouper les témoignages sur des phénomènes inexplicables.
En 1946, 225 témoignages font état d’observations en plein jour d’OVNIs. Plus d’une centaine d’entre eux faisaient une description...
Les Etats-Unis ne sont pas le seul lieu où les manifestations «aérodynamiques» se produisent. En France, les autorités ne...
L’histoire de l’OVNI de la base aérienne de Vandenberg fascine autant qu’elle intrigue, marquée par des témoignages troublants et...
Tout le monde a son opinion sur l’existence ou l’inexistence des ovnis, sur l’attitude de la science ou des...
Le 4 octobre 1967, un événement étrange et fascinant a captivé l’attention du petit village de pêcheurs de Shag...
Dans ce documentaire exceptionnel, le phénomène des OVNI est étudié par des spécialistes tant sur le plan historique, technique...
On découvre sur Internet que les USA ne sont plus le seul pays visité par les extraterrestres. En France,...
Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...
Des milliers de rencontres étranges sont signalées chaque année et des objets non identifiés sont enregistrés par les radars...
Les fulgures (rods) sont des créatures extraterrestres, ou envoyées par des civilisations extraterrestres comme preuves de leur existence. Cela...
ovnis et nasarndocumentaire en françaisrnL’ancien directeur de la photo au Data Control Department lunaire de la NASA au cours...
Roswell, Rendlesham : tout le monde a entendu parler de ces incidents. Mais beaucoup d’autres gens ont vu leurs...
Des scientifiques décryptent les images de supposées OVNIS et donnent leurs points de vue sur l’existence possible des objets...
Des témoins, agriculteurs, informaticiens ou encore pilotes d’avion affirment avoir vu des ovnis. Ce documentaire relate leur expérience hors...
A travers la planète, des centaines de «crop circles» ont été reportés. La plupart de ces motifs, perçus comme...
Documentaire d’Alain Guadalpi (2008 – 1h02) sur le phénomène OVNI. Enquête sérieuse menée à partir de témoignages d’observations, interviews...
Dans le livre et le film «La Guerre des mondes», les hommes se battent pour survivre contre des envahisseurs...
\r\nLe 29 décembre 1980, Betty Cash affirme avoir croisé la route d’un objet incandescent planant au-dessus de la route...
Un objet volant non identifié, généralement désigné sous l’acronyme ovni, désigne un phénomène aérien qu’un ou plusieurs témoins affirment...
Ce documentaire présente des anciens films en noir et blanc des années 1950, 60, 70, des hypothèses de travail...
