Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 1946, l’année des OVNIs En 1946, 225 témoignages font état d’observations en plein jour d’OVNIs. Plus d’une centaine d’entre eux faisaient une description...

Documentaire En quête d’ovnis : qui sont les chasseurs d’aliens ? Les Etats-Unis ne sont pas le seul lieu où les manifestations «aérodynamiques» se produisent. En France, les autorités ne...

Documentaire L’histoire de l’OVNI de la base aérienne de Vandenberg L’histoire de l’OVNI de la base aérienne de Vandenberg fascine autant qu’elle intrigue, marquée par des témoignages troublants et...

Conférence Les ovnis : une histoire de sciences Tout le monde a son opinion sur l’existence ou l’inexistence des ovnis, sur l’attitude de la science ou des...

Article OVNIs : l’énigmatique événement de Shag Harbour en 1967 Le 4 octobre 1967, un événement étrange et fascinant a captivé l’attention du petit village de pêcheurs de Shag...

Documentaire OVNI, dossiers inédits Dans ce documentaire exceptionnel, le phénomène des OVNI est étudié par des spécialistes tant sur le plan historique, technique...

Documentaire Extraterrestres : de l’enlèvement au complot ! On découvre sur Internet que les USA ne sont plus le seul pays visité par les extraterrestres. En France,...

Documentaire Les chasseurs d’OVNIS en Chine Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire L’histoire secrète des ovnis (1/2) Des milliers de rencontres étranges sont signalées chaque année et des objets non identifiés sont enregistrés par les radars...

Documentaire Les mystères de l’univers, les fulgures Les fulgures (rods) sont des créatures extraterrestres, ou envoyées par des civilisations extraterrestres comme preuves de leur existence. Cela...

Documentaire OVNI et extraterrestres, révélations sur des phénomènes inexpliqués ovnis et nasarndocumentaire en françaisrnL’ancien directeur de la photo au Data Control Department lunaire de la NASA au cours...

Documentaire Hangar 1: les dossiers ovni – Rencontres extrêmement rapprochées Roswell, Rendlesham : tout le monde a entendu parler de ces incidents. Mais beaucoup d’autres gens ont vu leurs...

Documentaire Les OVNIS : mythe ou réalité ? Des scientifiques décryptent les images de supposées OVNIS et donnent leurs points de vue sur l’existence possible des objets...

Documentaire Dossiers surnaturels – Ils ont vu des OVNI (2/2) Des témoins, agriculteurs, informaticiens ou encore pilotes d’avion affirment avoir vu des ovnis. Ce documentaire relate leur expérience hors...

Documentaire Paranormal – Crop Circles A travers la planète, des centaines de «crop circles» ont été reportés. La plupart de ces motifs, perçus comme...

Documentaire L’incroyable vérité, le documentaire qui dérange Documentaire d’Alain Guadalpi (2008 – 1h02) sur le phénomène OVNI. Enquête sérieuse menée à partir de témoignages d’observations, interviews...

Documentaire Invasion extraterrestre 2/2 Dans le livre et le film «La Guerre des mondes», les hommes se battent pour survivre contre des envahisseurs...

Documentaire Chasseurs d’ovnis‏ – Rencontres radioactives \r

Le 29 décembre 1980, Betty Cash affirme avoir croisé la route d’un objet incandescent planant au-dessus de la route...

Documentaire OVNI : politique de désinformation Un objet volant non identifié, généralement désigné sous l’acronyme ovni, désigne un phénomène aérien qu’un ou plusieurs témoins affirment...