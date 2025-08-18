Les Etats-Unis ne sont pas le seul lieu où les manifestations «aérodynamiques» se produisent. En France, les autorités ne restent pas indifférentes aux témoignages sur les Ovnis. Le CNES a créé une cellule, le GEIPAN (Groupe d’Etudes et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés) qui recueille, recoupe et étudie tous les documents reçus : clichés, schémas, descriptions. Dans le sud de la France, au Col de Vence, Pierre Beake s’est fait le photographe depuis plus de 15 ans de phénomènes inexpliqués.
Réalisateur : Pascal Carron