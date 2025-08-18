Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’histoire de l’OVNI de la base aérienne de Vandenberg L’histoire de l’OVNI de la base aérienne de Vandenberg fascine autant qu’elle intrigue, marquée par des témoignages troublants et...

Conférence Les ovnis : une histoire de sciences Tout le monde a son opinion sur l’existence ou l’inexistence des ovnis, sur l’attitude de la science ou des...

Article OVNIs : l’énigmatique événement de Shag Harbour en 1967 Le 4 octobre 1967, un événement étrange et fascinant a captivé l’attention du petit village de pêcheurs de Shag...

Documentaire OVNI, dossiers inédits Dans ce documentaire exceptionnel, le phénomène des OVNI est étudié par des spécialistes tant sur le plan historique, technique...

Documentaire Extraterrestres : de l’enlèvement au complot ! On découvre sur Internet que les USA ne sont plus le seul pays visité par les extraterrestres. En France,...

Documentaire Les chasseurs d’OVNIS en Chine Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Les OVNIS : mythe ou réalité ? Des scientifiques décryptent les images de supposées OVNIS et donnent leurs points de vue sur l’existence possible des objets...

Documentaire Le projet Blue Book, à la recherche d’OVNI Ce projet regroupait militaires et scientifiques pour éplucher les déclarations et recouper les témoignages sur des phénomènes inexplicables.

Documentaire Chasseurs d’ovnis – Cités extraterrestres sous-marines A la fin des années 80 et au début des années 90, Gulf Breeze, une petite ville de Floride,...

Documentaire Hangar 1: Les dossiers ovni – La technologie extraterrestre Les plus grandes inventions du XXe siècle sont-elles inspirées des technologies extraterrestres ? Selon des documents confidentiels, la découverte...

Documentaire Chroniques de l’univers – Une vie extraterrestre Dans ce premier volet, le physicien et cosmologiste Stephen Hawking s’interroge sur l’existence et l’apparence des extraterrestres. Il commence...

Documentaire Chasseurs d’Ovnis – Les militaires contre les ovnis \r

En 1956, un objet non identifié est détecté au-dessus de la mer du Nord ; deux avions de chasse...

Documentaire Hangar 1: les dossiers ovni – Le peuple des étoiles Les Amérindiens semblent depuis toujours entretenir des relations particulières avec les ovnis. De nombreuses légendes relatent des rencontres avec...

Documentaire Rencontres extraterrestres Ce documentaire relate comment l’armée a capturé le 20 janvier 1996 au Brésil deux extraterrestres après le crash de...

Documentaire Sci Trek – Premier contact \r

»Sci Trek » explore l’hypothèse d’une rencontre avec des extraterrestres et des répercussions qu’une telle confrontation pourrait avoir pour l’humanité.

Documentaire Mythe ou verité : les anciens astronautes Les pyramides d’Égypte, le site de Stonehenge ou encore les géoglyphes de Nazca sont autant de monuments dont la...

Documentaire L’affaire du crash de Roswell serait vraie De nombreux témoignages semblent confirmer que le crash d’un OVNI à Roswell en 1947 a vraiment eu lieu. Selon...

Documentaire Chasseurs d’Ovnis – Ingénierie inversé \r

A-t-on réussi à recréer la technologie des soucoupes volantes ? Un dossier passionnant qui captivera nos enquêteurs ! Les...