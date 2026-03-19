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Le 9 septembre 1967 au matin, l’inquiétude règne au sein du Harry King Ranch à Alamosa, dans le Colorado. Agnes et son fils Harry sont ensemble à la tête du plus gros ranch de la région, une véritable institution installée sur un territoire qui s’étend à perte de vue et qui accueille les chevaux de nombreux propriétaires. Mais depuis un peu moins de 48 heures, c’est plutôt un sentiment prenant d’inquiétude qui se mêle à une cohue indescriptible. Snippy, une magnifique jument Appaloosa, a disparu. Or, elle n’a jamais eu un instinct de fugueuse.

Pour Harry King, il s’est passé quelque chose dans la région. Aucun prédateur ne peut décemment venir s’attaquer à un troupeau. Des coyotes qui tuent des chevaux, ce serait une première. La jument aurait-elle pu avoir soudainement des envies d’aventure et partir aussi vite que possible à l’autre bout du Colorado ? Harry King grogne parce que c’est peu probable.

Agnes quant à elle galope et écrase des sabots de son cheval les brins d’herbe qui camouflent l’indicible. C’est alors qu’elle trace un cercle autour du ranch, à environ 400 mètres de bâtiments, qu’elle est saisie d’une vision d’horreur. Couchée dans l’herbe gît la jument tant recherchée, morte. Mais ce n’est pas la faucheuse qui évoque ce sentiment de terreur. C’est l’état de la dépouille écorchée. La bête est privée de sa chair au niveau des épaules et du cou, ne reste que les cervicales et les os qui jonchent le sol, totalement blanchis. Il n’y a plus de viande, ni au niveau de la nuque, ni même sur la tête de l’animal. Mais le plus étrange n’est pas là. Il n’y a plus de sang non plus. Plus une seule goutte, alors même que la bête devrait baigner dans une mare rougeoyante. Le mystère s’épaissit encore lorsqu’Harry découvre que les coupures au niveau du cou et de la tête sont extrêmement lisse, nette.

Ce n’est pas tout, Harry découvre en premier lieu que les os du cheval ont changé de couleur : ils sont passés du blanc à un rose assez vif et étonnant. Ce qu’il se passe ici n’est vraiment pas normal. Mais la surprise et l’étonnement vont laisser place à la stupéfaction. Agnes vient de mettre la main sur une zone particulièrement bizarre au sein de laquelle des buissons ont été écrasés. Pire, des cercles semblent avoir été tracés par ce qui pourrait ressembler à des réacteurs d’avion ou d’aéronefs.

Pour Harry King, cet animal est mort à la suite d’une intervention tierce, qu’elle soit humaine ou pourquoi pas extraterrestre. Le shérif du comté se moque de cette théorie. Harry décide alors de convoquer la presse. Ce qu’Agnes et son fils ignorent en 1967, c’est que cette histoire de mutilation de bétail n’est pas nouvelle. Pire encore, la mort de la jument Snippy sur leur propriété n’est qu’une étape supplémentaire dans l’horreur. Les mutilations vont continuer et même se multiplier.

La machine médiatique s’emballe le 5 octobre : la presse, même nationale, s’entasse devant les barrières closes de la propriété d’Agnes et Harry. Ce qu’a révélé Agnes a fait l’effet d’une bombe : la veille au soir de la disparition de la jument, la vieille femme a remarqué dans le ciel, derrière le voile de ses yeux fatigués, une ombre inhabituelle, ronde. Elle fusait dans la Voie lactée, dégageant un son strident. Sans ses lunettes, Agnes n’avait pas réussi à observer avec discernement ce qu’il s’était passé. Elle n’avait rien dit à son fils. Les journalistes avaient été les premiers à l’apprendre.

L’indicible horreur resté jusqu’ici inexpliqué venait peut être de trouver une cause. Ce serait une nouvelle fois des ovnis qui viendraient traîner dans le ciel et dans le quotidien des habitants du Colorado et du Nouveau-Mexique. L’État est coutumier du fait, surtout depuis l’affaire Roswell au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les ufologues connaissent bien la région, et puis les journalistes aussi. Cette mystérieuse affaire de jument mutilée prend donc toute sa place dans l’imaginaire collectif. Mais c’est la première fois que des mouvements inexpliqués dans le ciel du pays n’avaient entraîné la mort d’êtres vivants. Et ce n’est que le début : en 1979, le FBI, s’appuyant sur les recherches de la police de l’État du Nouveau-Mexique, aurait recensé 8000 cas de mutilation de bétail au Colorado.