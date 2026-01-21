Podcast

Le 6 novembre 1886, en début de soirée à Sacramento, c’est le calme plat le long du River Parkway, l’un des parcs qui fait le charme de cette ville californienne, proche de l’Union Hotel.

Mais tandis que le ciel s’émaille d’étoiles et de lueurs, une forme dans la voûte céleste semble être différente : elle avance lentement sous les yeux ébahis des habitants. Personne en réalité, n’a encore jamais vu ça. Ce qui se détache dans le ciel six ans avant l’invention de l’avion, c’est un OVNI.

Le Capitole de l’État de Californie, mastodonte de pierres blanches, semble tiré de son solennel sommeil par l’apparition céleste de cette soirée d’automne. Ce qui se trouve à basse altitude, au dessus de la rivière, ressemble à un aéronef aux contours couleur aluminium. Il survole la ville, armé d’un immense projecteur qui se braque sur les toitures des bâtiments environnants. Les habitants de Sacramento, interpellés par l’ombre dans le ciel, sortent dans la rue, hurlant que la fin du monde est arrivée. Des curieux s’extirpent des maisons par dizaines, désarçonnés par cette apparition que certains qualifient de divine et d’autres d’humaine. Des nuées tout entières se pressent le long de la rivière.

Mais peut-on parler d’ovni dans la voute céleste du Far West ? Ce mot, bien moderne évidemment, n’est dans aucune des têtes des témoins de cet événement pour le moins saugrenu. Les témoins parlent plutôt de vaisseau volant (airship) quand on considère ce phénomène qui fend le ciel de Californie. L’aéronef, imperturbable, traverse l’air et semble passer la zone au crible.

À Sacramento, ils sont des centaines de témoins à avoir remarqué la présence de l’engin. Mais pas seulement. À Oakland, à San Francisco aussi, le phénomène concerne tout l’État. Le 22 novembre par exemple, on parle d’un cigare doté d’un projecteur à l’avant, donnant ainsi l’idée que différents modèles d’aéronefs sont présents dans le ciel américain. La police se retrouve bientôt débordée par un afflux ininterrompu de citoyens inquiets pour leur sécurité face à cette invasion aérienne. La situation bascule totalement, d’autant que le pire est à venir.

Cette première intrusion ne sera pas la dernière, bien au contraire. La presse, alertée, propage la nouvelle dans tout le pays. C’est la cohue, l’effervescence bien avant la mise au point des premiers avions, bien avant les incidents de Roswell. Plusieurs jours après le premier incident dans le ciel californien, un article paraît dans le San Francisco Call. En pleine page, un dessin de l’aéronef réalisé de la main de l’avocat George Collins vient illustrer le propos. Il est posé en bonne place sur ses dossiers en cours. On distingue un long tube conique et ovale, doté de projecteurs, l’un ventral, l’autre lui permettant d’éclairer vers l’avant et surtout des ailes deux sur les côtés et une espèce de queue.

Il faut bien avouer que ces phénomènes, depuis la toute première apparition au début du mois à Sacramento, se sont fortement accentués. Un vaisseau volant dans le ciel. Le titre ne peut laisser planer aucun doute.

Mais qui ou quoi est à bord de ces engins ? Et surtout est-ce simplement une intervention humaine alors qu’en 1886, aucun dirigeable à ossature métallique, rappelant donc l’aluminium observé par les témoins, n’a encore volé dans le monde ?