Documentaire

Il y a pas moins de 50 000 vide-greniers chaque année en France et ce nombre ne cesse de progresser. Et les Français plébiscitent aussi les salles de ventes. À l’Hôtel Drouot, à Paris, 6000 visiteurs se pressent chaque jour. L’un des plus prestigieux commissaires-priseurs, Me Doutrebente, a accepté de dévoiler l’arrière-boutique de cette institution. Enfin, par quels réseaux les antiquités aboutissent-elles dans les salles de ventes ? Comment les identifier et comment lutter contre ces trafics ?

Réalisation : Gila Nazari