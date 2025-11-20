Documentaire

Raphaëlle et Cécile sont passionnées de mode. Mais pour s’habiller, les deux étudiantes disposent d’un budget serré… Elles font donc leur shopping dans une friperie de Lille où tous les vêtements sont vendus au kilo. Vêtements, cosmétiques, produits alimentaires achetés au poids : le concept est un vrai succès. Le vrac revient en force, des boutiques s’ouvrent dans toute la France pour le plus grand plaisir des petites bourses.

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Réalisation : Emilie Torgemen

Patrick Spica Productions