Appliquer du parfum peut sembler simple, mais pour garantir une tenue longue durée, il existe quelques astuces à connaître. Voici comment maximiser l’effet de votre fragrance tout au long de la journée.

Tout d’abord, il est essentiel de bien choisir les zones du corps où appliquer le parfum. Ces zones sont appelées « points de pulsation » car elles émettent de la chaleur, ce qui aide à diffuser la fragrance dans l’air.

Les endroits stratégiques incluent le cou, derrière les oreilles, les poignets, l’intérieur des coudes et derrière les genoux. Appliquer le parfum sur ces zones permettra à votre fragrance de se révéler progressivement tout au long de la journée.

Ensuite, pour renforcer la tenue de votre parfum, il est crucial de préparer votre peau. Une peau bien hydratée retient mieux le parfum.

Après la douche, appliquez une crème hydratante ou une lotion sans parfum pour éviter toute interférence avec votre fragrance préférée. Si possible, optez pour un hydratant de la même ligne que votre parfum pour intensifier le sillage.

Le choix du parfum joue aussi un rôle dans sa durée. Les parfums à base d’huiles essentielles, comme les eaux de parfum, sont généralement plus concentrés et tiennent plus longtemps que les eaux de toilette. Si vous cherchez une fragrance qui persiste du matin jusqu’au soir, privilégiez une formulation plus concentrée.

Une autre astuce consiste à vaporiser un peu de parfum dans vos cheveux ou sur vos vêtements. Les cheveux absorbent bien les odeurs, mais faites attention à ne pas vaporiser directement sur vos mèches, car l’alcool contenu dans le parfum peut les dessécher.

Optez plutôt pour un nuage de parfum et passez vos cheveux à travers. Pour les vêtements, assurez-vous que le tissu n’est pas fragile ou susceptible de se tacher.

Il est également important de ne pas frotter le parfum après l’application, par exemple sur les poignets. Cela détruit la structure moléculaire du parfum et peut altérer son évolution. Laissez plutôt le parfum sécher naturellement sur votre peau.

Enfin, pour garantir une tenue optimale, pensez à réappliquer légèrement votre parfum en milieu de journée. De petits vaporisateurs de voyage sont pratiques pour des retouches rapides.