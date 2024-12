Documentaire

Et si au lieu d’acheter systématiquement du neuf, nous nous tournions vers le reconditionné ? On connaissait la formule pour les smartphones, voilà qu’elle s’attaque aujourd’hui à l’électroménager. Du produit sorti d’usine avec une simple rayure ou un défaut d’emballage à l’appareil d’occasion entièrement démonté et remis à neuf, il est aujourd’hui possible d’acheter frigos, téléviseurs, machines à laver avec des remises allant jusqu’à moins 50%.

C’est économique et bon pour la planète mais que valent ces produits ? Sont-ils garantis ? Comment être sûr de faire une bonne affaire ?