Documentaire La Ruche qui dit Oui : géant de la vente directe « La Ruche qui dit Oui ! » met aujourd’hui en relation directe consommateurs et agriculteurs via son site...

Documentaire Géolocalisation, doit-on s’en méfier ? La géolocalisation est une technologie qui permet de nous positionner sur un plan en temps réel. Utilisée par quasiment toutes...

Documentaire Bon plan : faites-vous tout offrir pour votre anniversaire ! Le jour de son anniversaire, on reçoit des cadeaux de ses proches. Mais en se creusant la tête, on...

Documentaire Matériaux autonettoyants : la fin de la corvée de ménage ? Un carrelage qui tue les bactéries, des vitres qui se nettoient toutes seules ou encore des tissus anti-tâches. Ce...

Documentaire Tendance: ils partent en guerre contre les emballages Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans plusieurs couches d’emballages. Une...

Documentaire Couleurs et efficacité : le grand test des lessives Lorsqu’il s’agit de choisir un produit de lessive, les consommatrices et les consommateurs conservent la plupart du temps leurs...

Documentaire Bon plan : faites sponsoriser vos soirées ! Organiser une soirée entre amis sans dépenser un sous, c’est possible ! L’entreprise Very Good Moment est la première...

Documentaire Bon plan : les avantages d’un comité d’entreprise enfin accessible à tous Remises dans les magasins, places de cinéma à moitié prix, voyages à prix réduits… Avoir un CE permet souvent...

Article Utiliser un graveur laser pour créer votre propre plaque nominative Dans un monde où la personnalisation est devenue une tendance incontournable, la gravure laser permet à chacun de laisser...

Documentaire Le parcours du combattant pour obtenir son permis de conduire L’obtention du permis de conduire est un parcours du combattant pour de nombreux candidats. Entre l’auto-école et l’examen, il...

Article Eventail personnalisé : un cadeau insolite qui fait mouche Offrir un éventail personnalisé peut sembler, à première vue, une idée simple, voire désuète. Et pourtant, ce petit objet...

Article Comment faire une lessive correctement ? La lessive est une tâche domestique essentielle qui, bien qu’elle puisse paraître simple, recèle de nombreuses subtilités pour obtenir...

Article Climatisation : les pannes les plus fréquentes La climatisation est un élément essentiel pour maintenir un confort thermique dans les habitations et les lieux de travail,...

Article Quels sont les avantages d’utiliser un annuaire téléphonique en ligne ? L’annuaire téléphonique est une base de données numérique qui permet de rechercher des numéros de téléphone, des adresses et...

Documentaire Arnaque à domicile : vous êtes déjà tombé dans le piège ? Les vendeurs à domicile indépendants privilégient la vente directe en mettant en avant la proximité avec le client et...