On y achète des barres chocolatées, des boissons, on peut même y retirer de l’argent : les distributeurs automatiques sont partout. Et le marché est juteux : il a rapporté plus de 2 milliards d’euros en 2009.  En France, des petits nouveaux font leur apparition avec des concepts surprenants : distributeur de lait, de fleurs ou de pizzas… En quoi est-ce rentable pour les commerçants ? Les Français sont-ils prêts à passer au tout automatique ? Nous irons à la rencontre de ces commerçants qui osent les distributeurs automatiques là où on ne les attend pas.

Un documentaire de Tam Melacca