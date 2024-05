Documentaire



De plus en plus de Français achètent des produits d’occasion par économie ou conviction écologique, boostant un marché mondial estimé à 50 milliards d’euros en 2023. Cette tendance concerne divers secteurs, dont les meubles, où 79 % des Français préfèrent l’occasion. Les enseignes telles que Cash Converters et Easy Cash dominent ce marché, avec des guerres commerciales locales, comme à Herblay en région parisienne.