Les reines du fait maison – Selon les dernières études, près de trois femmes sur quatre en France seraient intéressées par le fait maison ! Mais plus qu’un simple loisir, de plus en plus de personnes en font un mode de vie dans lequel elles s’épanouissent et découvrent une autre façon de consommer. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suive quatre Françaises qui font toujours plus pour produire elles-mêmes.

Un documentaire de Sandrine Leleu