Pourquoi les prix de l’électricité ont-ils augmenté ces dernières années ? Les tensions avec la Russie ou la reprise économique post-Covid suffisent-elles à expliquer cette hausse ?
Ce serait oublier que depuis plus de 15 ans, une vaste réforme été entreprise par la Commission européenne pour ouvrir à la concurrence le marché de l’électricité. Le monopole public d’EDF a été abandonné pour permettre à de nouveaux fournisseurs de faire jouer la concurrence. Quel bilan tirer de cette réforme ? Nicolas Ubelmann enquête sur le sujet.