Aujourd’hui, on passe une bonne partie de notre temps en ligne. Que ce soit pour s’informer, pour jouer, pour faire des achats, des démarches administratives, etc. Tout cela nous entraîne à créer de nombreux comptes… et de nombreux mots de passe. Ces mots de passe ne doivent pas être choisis au hasard : ils sont la première ligne de défense contre les cybercriminels et permettent de protéger vos comptes et vos données personnelles. Dans cet article, découvrez nos astuces pour créer de bons mots de passe et les gérer sans prise de tête.

Pourquoi faut-il créer des mots de passe forts ?

Un mot de passe faible est une porte ouverte aux pirates informatiques. Cela peut avoir de graves conséquences, telles que :

Usurpation d’identité ;

Pertes financières ;

Vol de données sensibles.

Prenons un exemple : vous suivez le cours bitcoin euro et vous avez un compte sur une plateforme d’échange. Si votre mot de passe est trop faible, un pirate pour accéder à votre compte et vous volez tous vos actifs numériques.

En plus, les pirates informatiques usent de méthodes de plus en plus sophistiquées pour deviner vos mots de passe. Parmi celles-ci, on retrouve les attaques par force brute (essais automatiques de nombreuses combinaisons), attaques par dictionnaire (test de mots courants) ou encore l’hameçonnage. Un mot de passe fort, complexe et unique est la seule solution pour vous protéger efficacement. Il rendra les attaques des pirates complètement inefficaces.

Les éléments essentiels d’un bon mot de passe

Oubliez les « 123456 » et les « motdepasse » ! Voici quelques astuces pour créer de bons mots de passe :

Longueur et diversité des caractères

Visez au minimum 12 à 16 caractères : plus le mot de passe est long, plus il est difficile à deviner. Par ailleurs, pensez à combiner une grande diversité de caractères : des majuscules (A, B, C), des minuscules (a, b, c), des chiffres (0, 1, 2) et des caractères spéciaux (!, @, #, $, %, ^, &).

Absence de données personnelles

N’utilisez pas votre nom, date de naissance, nom d’animal de compagnie, ou toute information facilement trouvable sur internet et sur vos profils sur les réseaux sociaux.

Originalité

Gardez à l’esprit que chacun de vos comptes devrait avoir un mot de passe unique. C’est l’un des principes de base de la sécurité en ligne. Comme ça, si jamais l’un de vos comptes vient à être piraté, vos autres comptes restent en sécurité.

Comment gérer vos mots de passe ?

Lorsque l’on multiplie les comptes en ligne, il devient de plus en plus difficile de se souvenir de tous ses mots de passe. Heureusement, il existe des gestionnaires de mots de passe qui peuvent vous aider à générer, gérer et stocker vos mots de passe dans un espace sécurisé. Vous n’aurez qu’un seul mot de passe « maître » à retenir pour accéder à cette espace. Par ailleurs, ces gestionnaires peuvent remplir automatiquement les champs de connexion, ce qui peut s’avérer assez pratique : vous gagnez du temps et évitez les risques d’erreurs de frappe. Ils font également une synchronisation multi-appareils. Ainsi, vos mots de passe sont accessibles sur votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette.

Quelques bonnes pratiques pour une sécurité continue des comptes en ligne

En plus de la création de mots de passe forts, il existe quelques pratiques pour optimiser la sécurité de vos comptes en ligne. La plus importante, c’est l’authentification à deux facteurs (2FA). Celle-ci doit être activée sur tous les comptes où il est possible de l’activité. En quoi elle consiste ? En plus de votre mot de passe, un second facteur d’authentification vous sera demandé pour vérifier votre identité. Cela peut être un code envoyé par SMS à votre téléphone, un code généré par une application d’authentification ou une clé de sécurité physique. La 2FA constitue une seconde ligne de défense contre les cyberattaques.

Voici d’autres bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour améliorer la sécurité de vos comptes :

Changement de mots de passe régulier : changez vos mots de passe au moins une fois par an et dès qu’une brèche de sécurité majeure est annoncée.

Vigilance face au phishing : soyez extrêmement prudent avec les e-mails et messages suspects qui vous demandent vos identifiants. Vérifiez toujours l’expéditeur et l’URL du site avant de saisir quoi que ce soit.

Mises à jour logicielles : maintenez votre système d’exploitation, vos navigateurs web et vos applications à jour. Les mises à jour contiennent des correctifs de sécurité.

Utilisation du HTTPS : assurez-vous que les sites sur lesquels vous vous connectez utilisent le protocole qui garantit une connexion sécurisée.

Surveillance de vos comptes : Vérifiez régulièrement l’activité sur vos comptes en ligne, en particulier les transactions bancaires et les historiques de connexion.

En suivant ces conseils et en utilisant des mots de passe forts, vous n’aurez plus aucune inquiétude à avoir quant à la sécurité de vos comptes en ligne.