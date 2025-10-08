Et si chaque bouteille, ticket ou emballage prenait une valeur tangible ? L’idée n’a plus rien d’utopique: la combinaison...
En 2025, le divertissement numérique occupe une place centrale dans nos vies. Films, séries, événements sportifs, documentaires : tout...
C’est une façon de faire ses courses qui gagne du terrain tous les jours : le drive. Est-ce que...
Kelkoo, Trivago ou le géant Google… Pour acheter en ligne un nouveau téléphone, un billet d’avion ou des vêtements,...
Également connu sous le nom de prêt entre particuliers, le financement participatif ou collaboratif se présente comme une solution...
Pour démasquer les tricheurs, l’enquêteur à une technique bien rodée. Il demande tout d’abord de raconter l’accident par écrit...
Le médiateur de l’énergie a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme. Les litiges entre les opérateurs d’électricité et...
Les magouilles des auto-écoles pour nous faire payer plus
En l’espace d’un an, Leclerc a vu son chiffre d’affaires bondir de 8,5 % pour atteindre les 55,6 milliards...
Les vidéos de déballage, ou « unboxing videos » captent l’excitation palpable qui accompagne chaque instant privilégié où l’on explore un...
Vêtements, chaussures, objets de déco ou produits de beauté, chez Noz, on trouve de tout pour quelques euros seulement...
La sécurité personnelle est une préoccupation de plus en plus grandissante pour de nombreuses personnes à travers le monde....
Résumé des points abordésUne arnaque en pleine mutation Si autrefois les fraudes au compteur concernaient surtout les véhicules anciens,...
Dans un contexte où la consommation durable et la protection de l’environnement prennent de plus en plus d’importance, la...
CyberNews est devenu au fil des années une référence incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la sécurité numérique,...
Choisir des jumelles peut sembler être une décision banale, mais c’est en réalité un choix technique qui demande réflexion,...
Dans la guerre sans merci qui l’oppose aux autres grands magasins parisiens, en particulier les Galeries Lafayette et le...
En France, le monopole du gaz n’existe plus et de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché. Parmi eux,...
L’argenterie, qu’elle orne une table de fête, une commode ancienne ou qu’elle repose dans une vitrine comme un trésor...
Finie l’époque où il fallait se battre dans les rayons des magasins de jouets, passer des heures à choisir...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site