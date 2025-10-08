Louer sa voiture, son smartphone, son frigo dernier cri et même ses vêtements ? C’est possible.
De plus en plus de Français cèdent aux charmes de la location longue durée pour les objets du quotidien.
Une nouvelle manière de consommer qui permettrait de faire des économies, de lutter contre l’obsolescence programmée et d’éviter les galères de panne et de SAV !
Mais est-ce vraiment le cas ? Le service est-il à la hauteur ? A l’arrivée, qui est gagnant ?