Documentaire

Le marché des voitures électriques est en plein développement en Suisse. Plus de 10% des nouvelles voitures immatriculées en 2021 dans notre pays sont soit hybrides, soit électriques, et l’objectif de la Confédération, c’est d’atteindre les 15% dans deux ans.

Dans notre pays, on compte aujourd’hui plus de 6000 bornes publiques de recharge. Et sur les autoroutes, les bornes de forte puissance, qui permettent une recharge rapide, sont de plus en plus nombreuses. Les principaux opérateurs de mobilité électrique actifs en Suisse proposent chacun une application pour smartphone qui permet d’identifier les bornes de leur réseau. ABE est allé à la rencontre de deux d’entre eux.

Est-ce que faire le plein avec de l’électricité coûte plus cher ou moins cher qu’avec de l’essence ? Linda Bourget en parle avec François Jeannet, journaliste à ABE.