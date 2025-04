Documentaire

De plus en plus de Français cherchent à consommer français. De nouvelles marques parviennent à se faire un nom dans le Made in France et même à exporter, même si les freins sont nombreux, car il faut faire face à une concurrence qui produit pour moins cher à l’étranger. Ces maisons misent donc sur l’image de la qualité à la française.

Saint James, vieille institution qui fabrique les uniformes de la Marine Nationale, parvient à moderniser son image en nouant des collaborations avec de jeunes enseignes comme le Slip Français ou Avnier, la marque d’Orelsan.

La Chaise Française, toute jeune marque de fabrication de chaises créée il y a 3 ans, cartonne déjà dans le monde entier et exporte de sa manufacture de Troyes jusqu’à NYC ou Séoul.

Horace, marque de cosmétique pour hommes, utilise, elle, l’image du glamour à la française pour s’implanter, petit à petit, hors des frontières de l’hexagone.