Les consommatrices et consommateurs s’en rendent bien compte en faisant leurs courses : tout ou presque a augmenté. Certains...
Parfumez votre intérieur avec des bougies fait maison
Apprendre une langue et découvrir le monde en même temps, c’est la promesse des séjours linguistiques. Ces séjours supposent...
Choisir le cadre de votre union est sans doute la décision la plus structurante de toute l’organisation, car elle...
Black Friday, la semaine des bonnes affaires avant Noël.. mais est-ce toujours de bonnes affaires et comment s’organisent elles...
Ce sont des pros des petites annonces en ligne. Vaisselle, meubles, véhicules… ils achètent, transforment, rénovent avant de revendre...
Les applications de traduction sont de plus en plus nombreuses et performantes. Commander une brioche ou prendre un ticket...
Lorsque nous franchissons les portes automatiques de notre supermarché habituel, nous entrons dans un espace balisé, lumineux et familier....
La pandémie de COVID-19 a engendré des bouleversements importants dans de nombreux aspects de nos vies, y compris nos...
Dans les grandes villes comme Rouen, les problèmes de rongeurs peuvent rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Que...
GEEKVAPE a récemment publié officiellement son Rapport de Développement Durable 2024 (ci-après dénommé le « Rapport »), marquant ainsi...
Cette année, les fabricants de jouets misent sur le label « made in France » pour attirer les consommateurs durant les...
Dans le vaste univers du shopping en ligne, où une multitude de sites et de promotions rivalisent pour attirer...
Les cerises sont des fruits d’été au goût sucré et acidulé, que l’on aime déguster nature, en clafoutis ou...
Se déplacer en Île-de-France reste un défi quotidien pour des millions d’habitants, de travailleurs et de voyageurs de passage....
Fauteuils, radios, jouets, lampes… les encombrants laissés sur les trottoirs font des heureux. Source complémentaire de revenus ou déco...
ABE a recueilli le témoignage d’une téléspectatrice qui a reçu un courrier d’une maison de recouvrement pour une facture...
« J’ai déjà acheté mes décorations » : pourquoi Noël déjà en septembre ? Acheter ses décorations de Noël dès septembre...
Électroménager : que valent les nouvelles promesses écolos ? Lave-linge, réfrigérateur ou lave-vaisselle : ils portent tous d’étranges étiquettes...
L’automne est une saison de transition qui apporte son lot de changements météorologiques, nécessitant une préparation adéquate de votre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site