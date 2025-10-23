Dans un monde marqué par des crises sanitaires, climatiques et géopolitiques à répétition, la pénurie s’est imposée comme une réalité quotidienne, bouleversant les chaînes d’approvisionnement et mettant à l’épreuve les rouages bien huilés de la grande distribution. Longtemps perçue comme un pilier de stabilité et d’abondance, cette dernière se retrouve aujourd’hui à devoir composer avec l’incertitude, l’instabilité des marchés et la volatilité des ressources. Face à ces défis, les enseignes de grande distribution déploient une série de stratégies aussi variées qu’innovantes pour garantir l’approvisionnement et rassurer les consommateurs.