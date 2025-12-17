Documentaire

Des coupes courtes unisexes, des longueurs très dégradées, la frange qui revient en force sur les carrés droits, et une grande surprise : le retour de la coupe mulet; petit florilège des tendances coiffure 2023 avec Christophe Durand, le coiffeur et maquilleur des stars.

Mais les cheveux n’intéressent pas seulement les coiffeurs. Entretien avec l’anthropologue Christian Bromberger, qui leur a consacré plusieurs publications.

Quelle que soit votre coupe, il vous faut un sèche-cheveux efficace. Alors quels sont les meilleurs ? ABE a fait passer une série de tests dans un laboratoire à 10 modèles choisis parmi ceux disponibles sur le marché.

Avoir un bon sèche-cheveux c’est bien, savoir l’utiliser c’est mieux. Alors quelle température privilégier ? Et quel embout utiliser pour quel résultat ? Les conseils pratiques de la directrice de l’Ecole supérieure de coiffure de Genève.