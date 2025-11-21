Courses express, drive piéton, supermarchés collaboratifs : enquête sur les nouveaux visages de la consommation.
00:00 Hyper et e-commerce : le choc
06:15 Livraison rapide, clients pressés
12:30 Drive piéton : la solution urbaine
18:45 Qualité et service sous pression
25:00 Robots et logistique en ligne
31:15 Supermarchés coopératifs en plein essor
37:30 La Louve : modèle radical
43:45 Moins cher, plus humain ?