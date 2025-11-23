Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Incroyable périple de Magellan Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...

Documentaire Document rare : un des premiers plans de cadastre de France ! La bibliothèque du Château de Bouligneux recèle un héritage rare : une carte cadastrale, réalisée en 1778, parfaitement conservée....

Documentaire Le Grand incendie qui a tout changé Après le Grand incendie de Londres en 1666, la ville a pu renaître de ses cendres et de nouvelles...

Conférence Diderot, le combattant de la liberté Brillant élève chez les jésuites de Langres, le jeune Diderot monte à Paris pour y terminer ses études secondaires...

Podcast Comment la bête du Gévaudan est devenue une légende ? La campagne du Gévaudan, un plateau du Massif central couvert de landes broussailleuses, arrosé de pluies abondantes et baigné...

Conférence Mais qui donc a inventé le Champagne ? Depuis deux siècles nombre d’historiens et de médias considèrent que le procureur de l’abbaye d’Hautvillers Pierre Pérignon est «...

Podcast Edward Jenner, de la variole à la vaccination La variole est un fléau ! Edward Jenner, un médecin de campagne anglais du XVIIIème siècle, est considéré comme...

Documentaire 4 juillet 1776, la Déclaration d’indépendance américaine Ce qui est célébré le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-Unis, votée par les délégués du Congrès continental...

Documentaire La folle histoire des grands hommes – Da Vinci L’aventure intellectuelle d’un esprit universel hors du commun, Léonard de Vinci, artiste complet représentatif de l’état d’esprit qui régnait...

Podcast Elisabeth Bathory, la comtesse sanguinaire C’est peut-être la plus grande criminelle de tous les temps : Elisabeth Bathory vivait en Hongrie, à l’époque de...

Documentaire Molière et le jeune roi À la faveur des 400 ans de son baptême, une plongée jubilatoire au cœur de l’œuvre de Molière, artiste...

Documentaire Les favoris de Marie-Antoinette Stéphane Bern et Secrets d’Histoire vous emmènent à la rencontre des proches de Marie-Antoinette, celles et ceux qui ont...

Documentaire Les grands mythes pirates – Le trésor de La Buse Olivier Levasseur dit « La Buse » est un pirate dont l’histoire et les origines sont encore mal connues. Tout à...

Documentaire Le monde des Incas Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques. Réalisateur : Jacques Vichet

Documentaire Buffon, le visionnaire des sciences de la nature Portrait de Buffon, un encyclopédiste passionné par les sciences de la nature. Un documentaire de Visites Privées

Article Le mystère des possédées de Loudun Dans les ténèbres de l’histoire française, une période sombre se démarque particulièrement : celle de la mystérieuse épidémie de...