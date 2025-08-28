En 1534, le breton Jacques Cartier part en expédition à la découverte du Canada baptisé « la Nouvelle France ». Fred à la recherche d’un oncle d’Amérique nous fait découvrir les expéditions qui sont à l’origine de la colonisation du nouveau monde…
Réalisateur : Franck Chaudemanche
Cast : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud
Série : Quelle Aventure