Documentaire

Manuel Herrero, sportif voyageur, part à la découverte des sports traditionnels du Pacifique Sud, à Tahiti. Cette île paradisiaque perdue au milieu de l’océan n’a jamais abandonné ces jeux hérités d’un mode de vie confondu avec la nature. À l’occasion de la grande fête populaire du mois de juillet, le Heiva, il rencontre, échange et découvre, entre cérémonies et concours officiels, une société complexe où le rapport au corps constitue un formidable moyen d’appréhender les croyances et les coutumes. Souvent associé à des images de cartes postales, Tahiti est aussi pour Manuel une fenêtre sur la république du bout du monde, un « petit bout de France » où des gens partagent sa citoyenneté malgré un mode de vie et une identité extrêmement différents. Fuyant les poncifs, notre explorateur s’invite au cœur de cette passionnante culture.

Un documentaire de Manuel HERRERO, Raphaël PÉAUD

Première diffusion : 2007