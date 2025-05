Documentaire

Hahoe, cité médiévale de Corée du Sud, un lieu où le temps s’arrête et les traditions vivent encore. Dans cet épisode, plongez au cœur de la Corée du Sud traditionnelle, à Hahoe, cité médiévale millénaire. Découvrez comment cette ville a résisté aux épreuves de l’histoire et continue de porter l’âme ancestrale coréenne. Rencontrez Song Sok Zé, écrivain local, et la noblesse de la famille Yoo qui perpétue un héritage unique. Entre sanctuaires chamaniques, théâtre de masque ancestral, et artisanat du papier Hanji, explorez les traditions qui façonnent encore aujourd’hui cette région authentique d’Andong.

Un film de Jacques Debs

