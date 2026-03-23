Documentaire

Bienvenue à Moulins sur Allier, vous allez le voir cette petite cité à quelque chose de vraiment attachant. Avant de se balader en ville, voici deux bonnes raisons de venir à Moulins : ses musées et sa gastronomie. Nous allons commencer notre journée un peu à l’écart du centre-ville, au Centre National des Costumes de Scènes (CNCS). Charlotte est émerveillée par cette visite autour des costumes de scènes. Ensuite, on se rapproche un peu plus du centre-ville pour découvrir un autre musée, le Musée de l’Illustration Jeunesse (MIJ). Charlotte a rendez-vous avec Mathilde qui est illustratrice. En temps normal elle travaille à Bruxelles, mais en ce moment elle est venue s’installer en résidence ici avec sa petite famille pour travailler sur son prochain livre. Un petit tour en cuisine ça vous dit ? Le chef Philippe Barré nous attend pour une recette simple et rapide à refaire à la maison autour de la viande charolaise, la spécialité de la région.

Et pour terminer l’émission en beauté, la spécialité de la ville : les palets d’or !