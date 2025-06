Documentaire

Le pays d’Auge est un concentré de Normandie situé au coeur du Calvados. Cette région de terroir par excellence réserve mille et une merveilles rassemblées dans un minuscule périmètre : Honfleur, un splendide petit port de pêche devenu capitale touristique du Calvados, la basilique de Lisieux, le second lieu de pèlerinage français après Lourdes, et le majestueux haras du Pin, le plus vieil édifice de l’hexagone entièrement dédié aux chevaux. Cette visite guidée permet d’apprécier toute la richesse patrimoniale et naturelle de ce petit coin de France.

Réalisé par Amaury VELTER.

© MORGANE PRODUCTION