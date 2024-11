Documentaire

Départ de Chicago, où Philippe, pour se mettre dans l’ambiance, embarque à bord d’un étonnant moyen de transport : le Loop, un métro aérien. Puis il rallie la plus grande gare de la ville, Union Station, pour revisiter la légendaire conquête de l’Ouest. Philippe descend dans le Wyoming et découvre les terres sublimes des Indiens avant de poursuivre sa route vers l’Ouest et le mythique Colorado. Là-bas, depuis 1882, un train à vapeur transporte de précieux matériaux à travers des montagnes escarpées. Toujours plus à l’ouest, Philippe arrive dans l’Utah, à Monument Valley. Au programme : des rencontres humaines au coeur des mythes du rêve américain.Un film écrit par William Japhet et Philippe GouglerRéalisé par William JaphetPrésenté par Philippe GouglerProduit par Jean-Baptiste Jouy – Step by Step productions