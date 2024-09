Documentaire



Un petit matin au Sénégal. Bienvenue à Saint-Louis, la deuxième ville du pays. À Guet Ndar, dans le quartier Gokhou Mbathe vit la famille Fall. C’est le quartier des pêcheurs où se côtoient de modestes maisons en ciment. Mamadou, le père, rentre de sa prière matinale à la mosquée du quartier. Toute la famille n’a qu’une pièce de 9 m2 pour se réfugier dans l’intimité. Les Fall sont loin d’être les seuls à habiter ici. Au total, la maison est constituée de 8 pièces occupées par d’autres membres de la famille. Le père réveille ses enfants, Adama 11 ans, Idrissa 8 ans, et Fatou 3 ans. Ils dorment par terre sur le tapis. Seul le plus petit, Moustapha 7 mois partage le lit de ses parents. La journée de la famille commence par la toilette. S’il y a de l’électricité, il n’y a pas d’eau courante dans la maison, et les enfants doivent utiliser un robinet pour remplir le seau qui leur servira à se laver. Pendant que les enfants s’isolent dans un recoin de la cour, Aicha, la mère procède de son côté à ses ablutions rituelles. Pour l’école, Adama et Idrissa enfilent leurs boubous. Avant de se rendre à l’école, Idrissa doit rendre service à sa mère en allant chercher du pain pour le petit-déjeuner. La cuisine se résume à un réchaud à gaz et quelques ustensiles. Pour le matin, le menu est frugal : du lait en poudre et des tartines beurrées. L’heure est venue pour les garçons de prendre le chemin de l’école qui se trouve à un quart d’heure à pied. Le cartable se résume à un petit sac et c’est l’école qui leur fournit des stylos et des cahiers.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Juan Pablo Lozano