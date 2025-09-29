Documentaire

Emblème de la Renaissance italienne, Florence est l’une des plus belles villes du monde. Elle doit sa beauté démesurée aux fortunes colossales des dynasties de marchands, comme les Médicis, qui ont attiré les plus grands artistes et génies de l’époque, tels que Michel Ange ou Léonard de Vinci.

Depuis le Moyen Age, ce joyau de la Toscane a toujours été la ville des artisans dont les réalisations sont aujourd’hui reconnues dans le monde entier. Au-delà des musées et des monuments, leurs savoir-faire et leurs talents constituent le véritable trésor de la capitale toscane.

Un film de Jean Hubert Martin

Produit par Jean Dufour et Gilles Thion

©AMP