Documentaire

Un documentaire qui explore quatre histoires d’amours illicites durant la Seconde Guerre mondiale. Ces récits sont racontés par les survivants, leurs descendants, et des experts, offrant une perspective intime et inédite sur les relations amoureuses interdites de cette période. Le documentaire aborde notamment les relations entre femmes allemandes et prisonniers, qui étaient strictement prohibées pour des raisons raciales et sévèrement punies.