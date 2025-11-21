Documentaire

Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux. Sans une image d’archives et par la seule force des témoignages, il nous fait revivre les rouages de la “solution finale”, sur les lieux mêmes des premières exterminations. Un véritable chef-d’œuvre et un film de mémoire sur la plus grande tragédie du XXe siècle. Seconde partie.

Seconde époque

Cette seconde partie s’ouvre sur un chant fredonné par Franz Suchomel, un ancien SS débusqué chez lui par Claude Lanzmann et filmé à son insu. Il s’agit du chant que devaient apprendre, dès leur arrivée à Treblinka, les nouveaux groupes de « juifs au travail » : « Le pas ferme, regard sur le monde, droit et loin, toujours braves et joyeux, les commandos marchent au travail. Pour nous il n’y a plus aujourd’hui que Treblinka, qui est notre destin… » En réponse aux questions précises de Claude Lanzmann, l’ancien SS explique ensuite, carte du camp à l’appui, comment il était possible de « traiter » – liquider – 18 000 personnes par jour à Treblinka…

Une œuvre d’art

Rythmé par le fracas des trains qui roulent vers les camps, le film monumental de Claude Lanzmann sonde l’horreur, donne à entendre l’indicible et transmet l’innommable avec une sobriété de moyens et une rigueur de ton exemplaires. Faisant remonter à la surface la mémoire des survivants juifs (notamment des membres des Sonderkommandos), déjouant les ruses et les esquives des témoins polonais et des bourreaux, Shoah est une œuvre d’art sans précédent sur la « solution finale ».

Documentaire de Claude Lanzmann (France, 1985, 4h42mn) disponible jusqu’au 18/05/2026