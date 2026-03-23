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Mistinguett… un nom qui résonne comme une promesse de lumière et de panache. Née Jeanne Bourgeois dans un milieu modeste, elle devient la reine incontestée du music-hall parisien, symbole éclatant des Années folles. Mais derrière les plumes et les projecteurs, se cache une femme d’une intelligence rare, capable de façonner sa propre légende.

De ses débuts hésitants au Casino de Paris à son rôle pendant la Première Guerre mondiale, en passant par son histoire avec Maurice Chevalier, Franck Ferrand vous propose de redécouvrir une figure majeure de la culture française.

🎧 Plongez dans le destin fascinant de celle qui a su conquérir Paris… et bien au-delà.