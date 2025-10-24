Le traité instituant la Communauté économique européenne1 (TCEE), aussi appelé traité de Rome, ou encore traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est un traité signé le 25 mars 1957 à Rome (Italie) entre six pays2 : Allemagne de l’Ouest, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Le même jour, les mêmes pays signent le traité Euratom ; les deux traités créent respectivement la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le TCEE est élargi en 1973 au Danemark, au Royaume-Uni et à l’Irlande, en 1981 à la Grèce et en 1986 à l’Espagne et au Portugal, soit au total, à terme, un traité entre 12 États.