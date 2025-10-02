Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils ont fait mai 68 et vous racontent tout En 1968, le mois de mai allait bouleverser la France. Le magazine a retrouvé des acteurs et des témoins...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Zéro japonais Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...

Podcast Marcel Pinte, le plus jeune résistant de France Il avait six ans quand il est… mort pour la France. Découvrez dans cet épisode l’histoire du jeune et...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Hawker Hurricane Premier chasseur monoplan de la Royal Air France, le Hawker Hurricane s’illustra durant la Bataille d’Angleterre. Il fut chargé...

Podcast L’histoire du drapeau de l’Alaska C’est le seul drapeau du monde à avoir été imaginé par un enfant… Découvrez (sans plus attendre) l’histoire du...

Documentaire Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....

Documentaire Les dictateurs communistes Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...

Article L’héritage de Margaret Sanger : la lutte féminine pour l’accès à la contraception L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...

Documentaire Les ailes de la guerre – Missions de nuit \r

Le 4 juillet 1944, Fred Duncan a participé à une opération nocturne très risquée dont la cible était la...

Documentaire Un temps d’avance – Korolev, l’homme sans nom Scientifique de renom, Sergueï Pavlovitch Korolev est appelé à concevoir de nouvelles armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il...

Documentaire La mafia rouge – Butins de guerre Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un impressionnant butin de guerre est confisqué en Allemagne et rapporté en...

Documentaire Les nuits sentent encore la poudre à canon Hanté par les souvenirs de son enfance pendant la guerre civile au Mozambique (1976-1992), Inadelso Cossa retourne dans le...

Documentaire Le Japon attaque la Chine Le 19 septembre 1931, le jour où tout bascula… Pour nourrir une population sans cesse grandissante et maintenir le...

Documentaire Einsatzgruppen : les commandos de la mort Juin 1941, les armées allemandes envahissent l’URSS. À leur suite, les Einsatzgruppen, 3000 hommes répartis en quatre « groupes...

Documentaire La grande guerre en couleur (4) – Tueurs des mers La Première Guerre mondiale en couleur, est une série de six films documentaires sur l’histoire de cette guerre tragique,...

Documentaire Margherita Sarfatti : l’amante juive de Mussolini Vingt ans d’une passion amoureuse réciproque et insensée. Pour Mussolini Margherita fut son ombre, son fantôme, la plume de...

Documentaire Mémoires des Alpes oubliées – Un siècle d’images Ces images rares nous plongent dans un siècle de mémoire alpine, des années 1900 aux prémices du ski moderne....

Documentaire Viêtnam, la sale guerre De la guerre d’Indochine menée et perdue par les Français à la chute de Saigon fin avril 1975, des...