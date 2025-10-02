C’est sûrement l’un des présidents les plus populaires du 20ème siècle. Pourtant, en 1960, John Fitzgerald Kennedy crée la surprise en étant désigné candidat du camp démocrate. Et c’est grâce à un débat télévisé, une nouveauté, qu’il prendra définitivement l’avantage sur son adversaire républicain Richard Nixon. Olivier Duhamel vous raconte comment JFK se hissa au sommet du pouvoir avant d’être tragiquement assassiné.