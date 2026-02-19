Conférence

Qu’est-ce que le socialisme moral ? « Si nous cherchons une réponse à ceux qui hésitent et nous demandent s’ils doivent être socialistes ou non » écrivait l’austro-marxiste Otto Bauer il y a plus d’un siècle, « nous avons encore besoin de l’éthique de Kant ».

Dans cette leçon inaugurale, Lea Ypi réfléchit sur les échecs du socialisme d’État et du capitalisme au XXe siècle et propose une nouvelle voie à suivre. Son analyse vise à raviver la critique des Lumières à l’égard de la raison technocratique et s’appuie sur une conception universelle de la liberté en tant qu’agence morale.