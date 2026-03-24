Ancien boxeur arrivé en France il a 40 ans, le japonais Asafumi Yamashita y fait pousser ses légumes au pied d’une cité de la banlieue parisienne. Il est réputé pour cultiver les meilleurs fruits et légumes du monde. Les plus grands chefs étoilés se battent pour acheter ses produits. Le magicien de la terre, c’est notre portrait

Un documentaire de SABRINA HARFOUCHE
Date de production : 2014