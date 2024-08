Documentaire



Riche en goût et pauvre en calories, le champignon existe sous de multiples formes. On en trouve de nombreuses variétés et saveurs. Il peut être cueilli en forêt et consommé frais, comme vendu en conserve ou séché. Le champignon de Paris est le plus consommé et le moins onéreux de tous. Il est cependant confronté à une concurrence de producteurs basés en Pologne. Durant l’automne, c’est au tour des bolets, girolles et autres trompettes de la mort d’envahir les étals des marchés. Enquête sur ceux qui les ramassent ou qui contrôlent leur qualité. Au printemps arrive la saison de la morille, le champignon le plus cher après la truffe. Mais en Chine, une découverte pourrait faire chuter son prix.

Réalisé par Julie Darde