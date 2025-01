Documentaire

Dans l’hôpital de Reine Fabiola à Bruxelles, tout est fait pour rassurer les malades entre 0 et 18 ans. Marc, un chirurgien reconverti dans la médecine d’urgence se doit de faire rire les enfants en toutes circonstances et de s’amuser le plus possible avec eux pour essayer de les rassurer. D’autres, comme Murian, un infirmier, n’hésite pas à donner dans la comédie musicale pour détourner l’intention des patients. Et même dans des urgences vitales, le personnel ne doit jamais montrer son stress aux enfants.